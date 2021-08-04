В Битцевском лесу Москвы задержали надругавшегося над девочкой маляра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

2 августа днем женщина обратилась с заявлением в полицию о совершенных в отношении ее 15-летней дочери развратных действиях.

Полицейские задержали 52-летнего уроженца Адыгеи, который работал в столице маляром.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала россиянина, которого заподозрили в сексуальном насилии над уроженцем Узбекистана. Потерпевший познакомился в социальных сетях с мужчиной, и тот пригласил его в хостел на Арбате. В назначенный день новый знакомый пришел к потерпевшему в номер и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил отдать телефон, а затем надругался над мужчиной.