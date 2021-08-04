Обвиняемому в госизмене 79-летнему российскому ученому решили запретить прогулки. Об этом «Интерфакс» сообщил его адвокат Антон Голубев.

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев попросил суд запретить гулять находящемуся под домашним арестом президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерию Митько.

По мнению Генпрокуратуры, профессор, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против интересов государства и осведомленный о ходе следствия, может помешать расследованию во время прогулок.

5 августа Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит представление прокурора.

Как заявляет сторона защиты, ходатайство прокуратуры незаконно и не может быть удовлетворено. Врачи рекомендуют ученому прогулки из-за тяжелых хронических заболеваний: он перенес три инфаркта, а после установки стентов в сердце получил третью группу инвалидности. Его здоровье ухудшилось после возбуждения уголовного дела.

Митько задержали в феврале 2020 года. В марте 2021 года ему было разрешено гулять ежедневно не дальше километра от дома в дневное время в течение двух часов.

По версии следствия, Митько во время поездки в КНР передал китайским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок, которые, по данным ФСБ, глава академии собирал с 2017 по 2018 год, отрабатывая шпионское задание.

Свою вину ученый не признает. Его адвокат указывал, что он брал в поездку материалы, касающиеся исключительно научной и преподавательской деятельности.

Валерий Митько — капитан первого ранга в запасе. С 1963 по 1994 год он служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. В 1994 году он ушел в запас с должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии.