В Петербурге задержан подозреваемый по делу о гибели моряков судна «Онега»

В Санкт-Петербурге задержали зампредседателя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина, подозреваемого по делу о гибели моряков с затонувшего в Баренцевом море судна «Онега». Об этом сообщает ТАСС.

Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2020 года капитан суда «Онега», принадлежащего колхозу Калинина, доложил подозреваемому о сложных погодных условиях, а также о том, что судно постоянно обледеневает. Однако зампредседателя, несмотря на опыт, проигнорировал эти сведения и не приказал капитану вернуться в убежище.

28 декабря рыболовецкое судно «Онега» затонуло в акватории Баренцева моря недалеко от Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих удалось спасти. Катастрофа произошла в сильный шторм, и моряков смыло с палубы в море.