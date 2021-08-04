Дочь актера поделилась фото с глубоким декольте и взволновала фанатов

Дочь знаменитого британского актера Джонатана Росса, плюс-сайз-модель Хани Росс, поделилась фото в откровенном наряде и взволновала поклонников. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagaram.

На размещенных в сети кадрах 24-летняя знаменитость запечатлена в ресторане. Она одета в платье длины макси в красно-белую клетку с короткими рукавами и глубоким декольте и черные кожаные ботинки бренда Dr.Martens. Ее образ дополнили очки для зрения и подвеска на шее.

Фанаты похвалили внешний вид Росс в комментариях под постом. «Великолепное платье!», «Твоя грудь шикарно смотрится в этом наряде!», «Ты выглядишь сногсшибательно!», «Мне нравится твоя энергетика!», «Я тебя люблю! Ты невероятная», — писали они.

В сентябре 2020 года Хани Росс раскрыла разницу в реакции общества на ее тело до и после похудения. По словам девушки, за лишний вес ее начали высмеивать еще в раннем возрасте. Так, в 12 лет она стала предметом обсуждения в интернете, поскольку была ребенком из известной семьи. Хани призналась, что в детстве ей было так стыдно за свое тело, что на свой 14-й день рождения она попросила личного тренера. Со временем знаменитость похудела, но стала чувствовать себя более несчастной и оскорбленной тем, что люди, которые раньше игнорировали ее, внезапно стали дружелюбными.

