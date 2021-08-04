Травник оценил свойства приправы-сорняка против COVID-19

Свойства приправы-сорняка Nigella sativa (чернушка посевная или черный тмин), которое в будущем может быть использовано как новое средство против COVID-19, оценил травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский. Его слова приводит радио Sputnik.

По словам фитотерапевта, это растение можно встретить в России.

«Многие дачники выращивают эту чернушку посевную на приусадебных участках как декоративный цветок, она довольно необычно выглядит. Черный тмин — это и есть чернушка. Из ее семян добывают целебное растительное масло, которое борется с атеросклерозом, помогает при сердечно-сосудистой недостаточности», — рассказал Юровский.

Также это растение используют и как пряность, и как лекарственное сырье для лечения воспаления поджелудочной железы, заявил специалист. По мнению Юровского, чернушка посевная обладает мочегонным эффектом, а еще ее добавляют в хлеб.

Фитотерапевт напомнил, что назначать любое средство может только специалист.

Ранее сообщалось, что цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем как новое средство против COVID-19. Специалисты обнаружили, что тимохинон, активный ингредиент N.sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.

Российские ученые Сергей Нетесов и Алексей Аграновский заявили, что свойства приправы-сорняка Nigella sativa против COVID-19 полностью не доказаны. По их словам, в мире пока не зарегистрировано ни одного лекарства против COVID-19, а сообщения о новых выявленных веществах против инфекции появляются очень часто.