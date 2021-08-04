Анита Цой полгода восстанавливала дыхание после коронавируса

Певица Анита Цой рассказала о долгом восстановительном периоде после коронавируса. Об этом сообщает «360».

Артистка переболела COVID-19 летом 2020 года, но по-прежнему ощущает осложнения, связанные с синдромом замороженного плеча и гормональным сбоем. Исполнительница заявила, что полгода занималась с педагогом, чтобы восстановить дыхание. В итоге ей удалось это сделать, поэтому в настоящее время Цой поет в полную силу.

Певица также напомнила, что у нее было поражено 52 процента легких. «Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких», — рассказала артистка. По ее словам, в те моменты очень помогала поддержка поклонников, которые желали ей скорейшего выздоровления.

В июне Цой рассказала о нетипичном последствии перенесенного коронавируса — онемении руки. Исполнительница обратилась за помощью к врачам, которые посоветовали пройти обследование. Изучив его результаты, врачи установили, что причина онемения руки кроется в нарушенном после COVID-19 балансе гормонов и минералов.