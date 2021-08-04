Россиянин заснял концерт на полуразрушенной сцене и спящих на траве мужчин

В Кузнецке местный житель снял на видео концерт на полуразрушенной сцене и спящих рядом на траве под деревьями мужчин. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадры попало выступление женщины на небольшой деревянной полуразрушенной сцене, в углу которой лежит большой плюшевый медведь. Затем автор ролика перевел камеру на мужчин, спящих неподалеку от сцены на траве под деревьями.

«Сложно сказать, кто это снимал, кому это нужно было и как там все происходило. Мы сначала вообще подумали, что это не про нас — как-то все это… Такое ощущение, что кто-то специально так это подснял», — заявили в пресс-службе городской администрации. Там добавили, что подобная картина не типична для Кузнецка. Кроме того, в пресс-службе отметили, что сцена готовится к ремонту.

Ранее россиянин заснял в Томске, как двое мужчин выпороли привязанных женщин большими вениками крапивы. Во время этих действий они также обливали их водой. Затем девушки обсохли, оделись и ушли.