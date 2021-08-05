Названы регионы-лидеры по безопасным сделкам с жильем

Россиянам назвали регионы-лидеры по вводу новостроек с использованием безопасных сделок с эскроу-счетами. Возглавила десятку лучших в рейтинге Московская область. Статистический отчет представил институт развития в жилищной сфере «Дом.рф» в четверг, 5 августа.

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По итогам второго квартала 2021 года в Московской области ввели 821 тысячу квадратных метров жилья, или 60 домов. На втором месте Краснодарский край с 567 тысячами квадратных метров (94 дома), третьей стала Республика Татарстан (559 тысяч квадратных метров, 88 домов). В перечень лидеров по количеству реализованных проектов долевого строительства с эскроу также попали Свердловская область (539 тысяч квадратных метров, 56 домов), Москва (476 тысяч квадратных метров, 25 домов), Воронежская (474 тысячи квадратных метров, 56 домов), Челябинская (468 тысяч квадратных метров, 90 домов), Новосибирская (414 тысяч квадратных метров, 135 домов) области, Чувашская Республика (400 тысяч квадратных метров, 58 домов) и Ростовская область (392 тысячи квадратных метров, 57 домов).

«Мы видим, что уже более 200 тысяч семей получили возможность въехать в современное, качественное жилье, построенное с использованием эскроу-счетов. Схема гарантирует полную защиту средств граждан. Уровень доверия на первичном рынке значительно вырос. По данным опроса ВЦИОМ и "Дом.рф", 77 процентов россиян считают, что благодаря реформе риски покупателя на стадии строительства снизились», — пояснил замруководителя аналитического центра «Дом.рф» Никита Белоусов.

В институте развития подчеркнули, что во втором квартале переход на эскроу ускорился по всей России. Всего на 1 июля 2021 года по новой схеме в стране возводились многоквартирные дома общей площадью около 63,5 миллиона квадратных метров, что составляет 65 процентов всего долевого строительства.

Схема эскроу-счетов для покупателей недвижимости ввели в России с 1 июля 2019 года. Приобретатели жилья в рамках закона о долевом строительстве переводят деньги за квартиру не застройщику, а на специальный счет в банке. Кредитная организация обеспечивает сохранность средств до тех пор, пока компания не введет дом в эксплуатацию.

В конце июля глава «Дом.рф» Виталий Мутко заявил о рекордном объеме ввода в эксплуатацию жилья по стране. Количество квадратных метров недвижимости в новостройках за первое полугодие 2021 года превысило показатели в аналогичный период за последние десять лет.