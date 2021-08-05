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Новый президент Ирана вступил в должность

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Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Ибрахим Раиси вступил в должность президента Ирана. Об этом сообщает государственное агентство IRIB.

Принесение присяги проходило в здании парламента Ирана. Участниками церемонии стали 200 гостей из 83 стран, включая Россию. Как сообщают РИА Новости, в 2017 году Раиси уже пытался избраться на пост президента в 2017 году, однако тогда он проиграл Хасану Роухани.

До своего избрания в 2021 году, Раиси занимал должности главы судебной власти Ирана, генерального прокурора и прокурора Тегерана. На последних выборах он набрал почти 62 процента голосов избирателей. Эксперты называют нового президента преемником верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее стало известно, что ООН потребовала независимого расследования в отношении Раиси, который по подозрению международного сообщества участвовал в массовых убийствах политзаключенных Ирана в 1980-х годах. В организации подчеркнули, что в интересах нового президента разрешить работу следствия на территории страны. В противном случае его будут считать причастным к преступлениям.

Раиси работал заместителем генпрокурора Тегерана, когда в 1980-е годы по стране прокатилась волна казней политзаключенных. По информации Amnesty International, она унесла жизни от 3 до 30 тысяч человек. США и Европейский союз наложили санкции на нового президента Ирана, как на потенциального участника массовых убийств.

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