Обстрелявший полицейского россиянин отрезал себе язык при задержании

Житель Краснодарского края обстрелял полицейского из травматического пистолета и отрезал себе язык при задержании. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

По версии следствия, 30 июля оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков на улице в хуторе Ленина потребовал остановиться подозрительного мужчину. В ответ на это тот открыл огонь из травматического оружия, а затем скрылся. В результате сотрудник полиции получил кровоподтеки в области бедра и туловища.

Вскоре потерпевший опознал подозреваемого — им оказался 29-летний местный житель. При задержании он причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Мужчина заключен под стражу. Следователи проверяют его причастность к незаконному обороту наркотиков.