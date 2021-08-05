В Ставрополе задержали установившего «золотой» унитаз у здания ГИБДД художника

В Ставрополе задержали местного художника Александра Чаплыгина, который установил «золотой» унитаз возле здания Госавтоинспекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД по краю.

Художник пояснил, что подобным жестом он хотел «внести свой вклад в борьбу с коррупцией». Также Чаплыгин выразил надежду, что «золотой» арт-объект послужит «холодным душем для каждого сотрудника» ГИБДД. Инсталляцию, которая включает в себя унитаз, ершик и монеты золотого цвета, помещенные в куб из стальных прутьев, мужчина назвал «взятка-тюрьма».

«Гражданин был доставлен в отдел полиции, после чего опрошен и отпущен. Нет, материал составлен не был, его просто опросили», — цитирует канал сообщение ГУ МВД по краю, добавляя, что арт-конструкция была изъята.

При этом Чаплыгин отметил, что в ходе беседы с сотрудниками правоохранительных органов, ему якобы пригрозили возбуждением уголовного дела за оскорбление представителя власти.

Ранее в Ставрополе были задержаны начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и 35 его подельников. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца.

Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.

Сам Сафонов объяснил интерьер своего «золотого дворца» в зале суда. По его словам, когда он поселился в этом доме пять лет назад, интерьер уже был таким. В этом доме живет его гражданская жена, на нее и был оформлен особняк.