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США назвали условия для партнерства Бразилии и НАТО

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Фото: Baris Seckin / Anadolu Agency / Getty Images

Соединенные Штаты предложили Бразилии стать глобальным партнером НАТО, если страна откажет китайским компаниям в использовании сетей 5G. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в Минобороны южноамериканской республики.

Предложение было озвучено на встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Минобороны Бразилии Уолтером Соузой Брага Нету. Статус партнера позволит бразильским военным приобретать вооружение на выгодных условиях, а также участвовать в программе подготовки военных кадров. Если Бразилия получит такой статус, то в случае военных конфликтов с участием НАТО сможет присоединиться к блоку.

Вашингтон предоставит такую возможность южноамериканской республике в обмен на недопуск китайских телекоммуникационных компаний к национальным сетям мобильной связи пятого поколения (5G).

Отмечается, что не все бразильские офицеры поддерживают партнерство на подобных условиях. Военные заявляют, что оборудование китайской компании Huawei никогда не приносило проблем.

В 2020 году власти США пообещали Бразилии выделить миллиард долларов на закупку телекоммуникационного оборудования для развития сетей связи 5G. Однако деньги страна получит только если подпишет контракты с конкурентами китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Администрация Вашингтона считает Huawei угрозой национальной безопасности. Власти обвиняют компанию в воровстве технологий и в сборе личных данных пользователей по всему миру в интересах китайского правительства. Соединенные Штаты пытаются убедить своих партнеров отказаться от построения критической инфраструктуры на основе ее технологий.

Китай является одним из основных торговых партнеров стран-членов БРИКС, куда входит и Бразилия. Согласно докладу Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, преимущество экономического сотрудничества между членами БРИКС основано на несхожей структуре экспорта, где КНР обеспечивает своих партнеров электротехническим оборудованием.

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