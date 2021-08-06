В «Векторе» поставили точку в вопросе искусственного происхождения COVID-19

Доказательств того, что коронавирус произведен искусственно, на данный момент нет. Точку в вопросе происхождения COVID-19 поставил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Его слова приводит ТАСС.

«Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию», — заявил Семенов, напомнив, что первичным «резервуаром» для инфекции были летучие мыши.

Ранее Семенов заявил, что исключает появление побочных нежелательных реакций на вакцину у пациентов с хроническими заболеваниями почек, сердца или с воспалительным процессом. После вакцинации может подняться температура, ощущаться боль в месте укола, возникнуть общее ощущение дискомфорта, которое быстро пройдет, но из-за этого не надо отказываться от прививки.