Назван срок завершения бесплатной газификации в России

Программа социальной газификации будет завершена в России до конца 2022 года. Такой срок назвал президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте «Единой России».

«Речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно», — сказал глава государства.

Путин добавил, что власти разработали решение для того, чтобы минимизировать расходы граждан на дальнейшее проведение газовой трубы и на покупку нужного оборудования. Путин признал, что «здесь цены тоже, к сожалению, подскочили».

Ранее фракция «Единой России» предложила стандартизировать стоимость минимального набора подключения к газу для отдельных категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами. Правительство поддержало инициативу партии.

В июне Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. Вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах — это «Газпром», в 12 регионах —крупная региональная компания.