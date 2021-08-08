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Прыжок разъяренного быка в толпу людей попал на видео

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В американском штате Айдахо во время родео бык прыгнул в толпу зрителей, сообщает NBС News.

Сообщается, что во время шоу разъяренный бык скинул наездника, продолжил бегать по арене, а потом, подбежав к трибуне, внезапно запрыгнул на нее.

Однако ему не удалось перепрыгнуть через тросовое ограждение — оно порвалось, животное потеряло равновесие и упало обратно на арену. Тем не менее, судя по видео, снятого зрителем, находившимся в первом ряду в том самом месте, прыжок вызвал большой переполох — на кадры попали зрители, которые с криками кинулись прочь. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Быка позднее усмирили и взяли под контроль работники арены, по сообщению, он также не получил увечий.

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