Северная Корея отправила армию бороться с последствиями наводнения

Власти Северной Кореи в лице лидера страны Ким Чен Ына поручили армии бороться с последствиями разрушительного наводнения на востоке страны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает ТАСС.

По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын выступал на заседании военных и партийных структур провинции Хамгён-Намдо , побережье которой оказалось затоплено.

Глава страны потребовал «прилагать первоочередные усилия к обеспечению жизни населения в пострадавших районах и крепче сплачивать широкие массы вокруг партии, укрепляя партийную работу и взаимодействуя с людьми». Он призвал «в едином порыве устремиться к ликвидации последствий».

В результате стихийного бедствия на восточном побережье оказались повреждены более тысячи зданий, около тысячи местных жителей пришлось эвакуировать. О погибших или пострадавших информации нет.