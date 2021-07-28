Ким Чен Ын сравнил испытания пандемии коронавируса с Корейской войной

Лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил испытания, которые обрушились на страну из-за пандемии коронавируса, с трудностями Корейской войны. Об этом он заявил в ходе национальной конференции ветеранов, приуроченной к 68-й годовщине подписания перемирия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК).

«Сегодня мы сталкиваемся с лишениями и трудностями, вызванными беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, и сохраняющаяся длительная изоляция превратилась в испытание не менее сложное, чем во время войны», — подчеркнул руководитель страны.

Ким Чен Ын добавил, что Северной Корее следует помнить о традициях предков, одержавших победу, и вести КНДР к процветанию. Годовщина окончания Корейской войны, которая длилась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года, является государственным праздником. Коалиция 17 стран, возглавляемая США, сражалась на стороне Южной Кореи против Северной. Последнюю поддержали Китай и СССР.

Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея восстановят линии связи между двумя странами. Сообщается, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын договорились возобновить работу трансграничной прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном, а также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений.

