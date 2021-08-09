Россияне раскупили авиабилеты в одну пляжную страну «как горячие пирожки»

Россияне массово захотели отдохнуть в одной пляжной стране после объявления о возобновлении авиасообщения и раскупили билеты в Доминиканскую Республику «как горячие пирожки». Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на пресс-службу туроператора ANEX Tour.

Уточняется, что 9 августа в Доминиканской Республике приземлился первый после возобновления полетов самолет из России. Воздушное судно авиакомпании AZUR air с 521 российским туристом на борту вылетело из московского аэропорта Внуково около 00:05 по местному времени. В Ла-Роману самолет приземлился в 05:08 (12:08 по Москве).

Сообщается, что дальнейшие рейсы из России в Доминикану будут выполняться три раза в неделю. Вылеты запланированы из российской столицы ночью, обратные рейсы — утром.

Административный директор туроператора Александра Дмитриева отметила, что мест на ближайшие два рейса в республику уже нет. «Спрос очень хороший, туристы с нетерпением ждали возобновления полетов в Доминикану. Туры на первые рейсы программы разлетелись как горячие пирожки. На следующие даты загрузка также очень хорошая — 70 процентов», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде. Авиалайнер прибыл в понедельник, 9 августа, около 08:40 по местному времени (09:40 по Москве). На борту находились 298 российских туристов.

