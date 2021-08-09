Львенок из российского питомника подружился с щенком лабрадора

В одном из питомников Иркутска львенок Фортис подружился с щенком лабрадора Эльзой, который помогает хищнику восстановиться после ампутации задней лапки. Об этом пишет ФАН.

Операцию пришлось делать срочно, так как воспаление, полученное львенком при рождении, переходило на все тело. Реабилитацией хищника занимается сотрудница питомника Александра. Пса-компаньона ему подбирали по возрасту — лабрадору, которого приставили к львенку, тоже три месяца.

«Он [львенок] сейчас привыкает, но Эльза ему в этом очень помогает. (...) Они настолько сдружились с щенком: Эльза в нем души не чает, Фортис без нее вообще не представляет, как жить. Он ест вместе с ней, гуляет вместе с ней, спит вместе с ней», — рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина.

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