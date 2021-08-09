Госсекретарь США призвал исключить применение ядерного оружия

В день 76-й годовщины ядерного удара, нанесенного Вооруженными силами США по японскому городу Нагасаки в 1945 году, американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал мировое сообщество исключить повторное применение ядерного оружия. Дипломат высказался на своей странице в Twitter.

«Мы помним об ужасной силе ядерных вооружений — огромных потерях жизней и разрушениях, которые они могут принести, — и подтверждаем ответственность США и всех стран в обеспечении того, чтобы такие вооружения никогда больше не применялись», — заявил Блинкен.

Ранее с похожими призывами выступили потомки жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Мэр города Томихаса Тауэ (Tomihisa Taue) подчеркнул, что США и Россия должны сделать все возможное для ликвидации запасов атомного оружия. Также он попросил Токио увеличить финансирование программ медицинской и социальной помощи жертвам ядерного удара.

Ядерный удар по Нагасаки был нанесен 9 августа 1945 года, спустя три дня после аналогичного удара по Хиросиме. В результате бомбардировки двух городов погибло около 210 тысяч человек, еще большее количество пострадали от последствий применения ядерного оружия. Япония капитулировала через 6 дней после второго удара — 15 августа. Дискуссия о военной необходимости подобных мер продолжается по сей день.