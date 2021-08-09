Лукашенко перепутал американскую журналистку с «девушкой из регионов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с представителями СМИ перепутал американскую журналистку с «девушкой из регионов». Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт во время мероприятия подчеркнула тот факт, что представители региональной прессы Белоруссии еще не получили шанс задать свои вопросы и предложила сотруднице издания «Минска правда» обратиться к главе государства. После чего Лукашенко, выбирая следующего журналиста, который будет задавать ему вопрос, обратил внимание на представительницу СМИ в первых рядах.

«Ну вот девушка с региона», — обратился президент к журналистке. Представительница СМИ оказалась американкой Валери Хопкинс из газеты The New York Times.

Ранее сообщалось, что в этом году глава республики установил рекорд по длительности своей пресс-конференции. Она шла без перерывов и продлилась 8 часов 15 минут. За это время Лукашенко успел ответить на вопросы, касающиеся как внешней, так и внутренней политики Белоруссии, в том числе президентских выборов 2020 года и последовавших за ними протестов.