Пристававшего к пятилетней девочке около ее дома россиянина арестовали

В Чебоксарах арестовали 44-летнего местного жителя, пристававшего к 5-летней девочке на скамейке около ее же дома. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По словам очевидцев, мужчина силой удерживал ребенка на коленях, целовал и совершал другие насильственные действия сексуального характера. При этом девочка пыталась вырваться и кричала. Жители дома, под окнами которого сидели мужчина с ребенком, сразу вызвали полицию.

Злоумышленником оказался 44-летний сосед семьи ребенка. На допросе он заявил, что был пьян и ничего не помнит. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее сообщалось о бортпроводнике, который сексуально домогался 11-летнего ребенка в самолете и избежал наказания. Девочка рассказала, что сотрудник авиакомпании прикасался к ней и гладил ее, а также говорил ей неуместные фразы в течение всего полета. Когда лайнер приземлился в аэропорту назначения, бортпроводник попытался вывести девочку из салона, поскольку она летела без сопровождения. На помощь ей пришел другой член экипажа, почувствовавший неладное.