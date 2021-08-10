Неизвестный купил место смерти Курта Кобейна

Неизвестный покупатель приобрел в американском городе Сиэтл дом покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна. В апреле 1994 года музыкант совершил во владении самоубийство. Об этом сообщает New York Post.

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Новый владелец объекта нашелся еще в августе 2020 года, однако сделка широко не освещалась. Он отдал за дом чуть более семи миллионов долларов — на 450 тысяч долларов меньше запрашиваемой цены. Нынешний владелец заключил сделку через компанию Washington Investments. Другие подробности продажи неизвестны.

Дом был построен в 1902 году в районе Денни-Блейн. Кобейн приобрел место за три месяца до смерти в январе 1994 года. Недвижимость обошлась музыканту почти в 1,5 миллиона долларов. Через три года после самоубийства Кобейна дом купил местный бизнесмен Юян Уолтер-младший за 2,9 миллиона долларов. Спустя 23 года предприниматель выставил объект на продажу за 7,5 миллиона долларов.

Дом площадью более семи тысяч квадратных футов (около 518 квадратных метров) находится на участке размером около половины гектара. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат и гардеробная. Недавно в доме провели ремонт.

Ранее дом Кобейна в городе Абердин штата Вашингтон признали объектом культурного наследия. Музыкант проживал там с 1968 по 1984 год. В помещении планируют открыть музей, где будут проводить частные экскурсии.