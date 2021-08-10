В Германии вакцинировали более миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом в Twitter сообщил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

По его словам, это более 20 процентов детей этого возраста. Шпан подчеркнул, что подростки в новом учебном году смогут получить прививку не только в клиниках, но и в центрах вакцинации.

Постоянная комиссия по вакцинации рекомендует прививки детям только в том случае, если есть риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, например, если ребенок болен диабетом. Вакцинироваться можно по рекомендации врача или по личному решению родителей и детей. Им предлагают получить укол препаратом Pfizer от кампании BioNTech и препаратом Moderna.

По данным Федерального министерства здравоохранения, в Германии 55 процентов всех граждан полностью прошли курс вакцинации, 62 процента получили первую дозу. «У нас достаточно вакцины для всех возрастных групп», — заявил Йенс Шпан.

Ранее тысячи жителей округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония), вероятно, получили физраствор вместо вакцины от коронавируса. Сотрудница центра вакцинации подменяла вакцину компании Pfizer физраствором, и это происходило не менее шести раз. Сама сотрудница мотивировала свой поступок тем, что «не хотела сообщать об упавшей ампуле с вакциной». Местные власти считают, что она могла заменять препарат и в других случаях. Если это так, то прививку физраствора могли сделать 8557 людям.