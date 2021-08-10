Россиянка взяла кредиты на 900 тысяч рублей ради возлюбленного по переписке

Жительница Перми взяла кредиты в трех банках на 900 тысяч рублей ради возлюбленного по переписке. Он пообещал вернуть долг, но затем пропал. Об этом сообщает НТВ.

По словам пострадавшей Натальи, с Максимом Носковым она познакомилась в сети. Мужчина написал ей первым. В какой-то момент у них завязался виртуальный роман. Немного позже новый знакомый начал просить одолжить ему денег, а россиянка не могла отказать, так как «причины были серьезными». По его словам, он один растил больного ребенка, и деньги требовались на его лечение и операции, а также переезды и ремонт автомобиля.

Женщина заявила, что ее буквально «зомбировали», поэтому она набрала так много долгов. После того как заемщик пропал, россиянка обратилась в полицию.

В итоге оперативники выяснили, что Носков живет в Перми с женой и ребенком. Кроме Натальи, он обманывал еще несколько женщин, и все они высылали ему крупные суммы денег.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница Новосибирска Ирина стала суррогатной матерью после того, как не смогла расплатиться со своими кредитами. На деньги были куплены машина и лодка для гражданского мужа. Он обещал, что долги они будут отдавать вместе, однако потом исчез со всем имуществом, которое было оформлено на него.