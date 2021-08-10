В России создадут «карты спасения» для каждой машины на случай ДТП

МЧС разработает «карты спасения» — индивидуальные инструкции для каждого автомобиля. О разработке нового ГОСТа в России сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передает ТАСС.

«"Карта спасения" будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии», — говорится в сообщении научно-исследовательского института.

Индивидуальная инструкция поможет пожарным избежать рисков при работе с аварийными транспортными средствами. К их числу также относятся электромобили. Кроме того, сотрудники спецслужб смогут оказать помощь пострадавшим в ДТП оперативно и безопасно.

В научно-исследовательском институте пояснили, что сейчас работу спасателей осложняет активная разработка и выпуск гибридных автомобилей и электромобилей. Конструктивные особенности каждой марки машины будут прописаны для спасателей в «карте спасения».

«Это [новый ГОСТ] позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших», — заявили во ВНИИ ГОЧС.

Ранее в Минтрансе захотели контролировать усталость водителей по зрачкам. Согласно поправкам к закону «О безопасности движения», работоспособность россиян за рулем автобусов, грузовиков и такси будут определять по зрачкам или частоте пульса специальные системы.