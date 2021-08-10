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В Пентагоне раскрыли подробности атаки на израильский танкер

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Фото: Johan Victor / Reuters

Нападение на израильский танкер Mercer Street осуществили с помощью беспилотника, предоставленного Ираном, с территории Йемена. Подробности атаки раскрыла заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в сенате Конгресса США.

У американского ведомства якобы есть доказательства того, что эту атаку совершили повстанцы-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». Предполагается, что Иран поставляет им все технически сложные вооружения.

Согласно данным расследования Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), некоторые части беспилотника, найденного на месте происшествия, идентичны тому, что производят в Иране. Это также подтвердили эксперты из Великобритании.

Нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе в конце июля. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании.

Западные страны — в частности, Великобритания и США — считают власти Ирана причастными к инциденту. С обвинениями также выступают в Израиле. В МИД России отметили, что без предъявления доказательств обвинения Ирана западными странами лишены оснований. Тегеран все отрицает.

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