Обнаружен крупнейший птерозавр Австралии

Австралийские палеонтологи описали найденного в провинции Квинсленд ископаемого птерозавра Thapunngaka shawi. Он стал крупнейшим из найденных на континенте — размах его крыльев мог достигать семи метров. Статья ученых опубликована в Journal of Vertebrate Paleontology.

Птерозавры стали первыми позвоночными, освоившими машущий полет. Они прекрасно к нему адаптировались и приобрели тонкостенные и относительно полые кости. Однако именно поэтому окаменелости этих архозавров плохо сохранились. Так, на территории Австралии описано менее чем 20 видов птерозавров.

Часть нижней челюсти ранее неизвестного архозавра была обнаружена в 2011 году палеонтологом-любителем Леном Шоу на северо-западе Квинсленда в отложениях альбского яруса (100—113 миллионов лет назад) мелового периода. По оценкам палеонтологов, длина черепа птерозавра должна была составлять около метра, а размах крыльев — от шести до семи метров. Предполагается, что Thapunngaka shawi, как и многие птерозавры, питался рыбой — окаменелость была найдена на территории, где в меловом периоде располагалось шельфовое море Эроманга. Отличительной чертой открытого вида был массивный костяной гребень на нижней и, предположительно, на верхней челюстях.

Новый вид относится к анхангверидам — широко распространенной на меловой Землей группе птерозавров. Родовое название новому виду дали в честь племени, жившего на территории обнаружения окаменелости, — Thapunngaka на языке ванамара означает «рот» и «копье», а видовое — в честь первооткрывателя.

