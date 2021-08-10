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Премьера Перу обвинили в отмывании денег

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Гидо Бельидо Угарте
Гидо Бельидо Угарте
Фото: Angela Ponce / Reuters

Премьер-министр Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает издание El Comercio.

Главу правительства обвинили в причастности к незаконному финансированию избирательной кампании правящей партии «Свободное Перу». Вместе с ним к делу привлекли председателя партии Владимира Серрона, его брата и пресс-секретаря Вальдемара Серрона, а также саму политическую силу как юридическое лицо.

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Прокурор Ричард Рохас, который занимается указанным расследованием, заявил, что партийная структура «Свободного Перу» использовалась для легализации незаконных активов и оплаты судебных издержек по процессам, в которых участвовал председатель. По словам правоохранителя, премьер-министр страны координировал предполагаемые преступления и лично участвовал в финансовых махинациях.

23 июля стало известно, что в Сальвадоре прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента Санчеса Серена и девяти высокопоставленных чиновников предыдущих администраций, которые обвиняются в хищении и отмывании денег. Генеральный прокурор заявил, что коррупция связана с государственными фондами, средства которых использовались для выплат сообщникам президента.

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