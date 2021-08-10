Премьера Перу обвинили в отмывании денег

Премьер-министр Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает издание El Comercio.

Главу правительства обвинили в причастности к незаконному финансированию избирательной кампании правящей партии «Свободное Перу». Вместе с ним к делу привлекли председателя партии Владимира Серрона, его брата и пресс-секретаря Вальдемара Серрона, а также саму политическую силу как юридическое лицо.

Прокурор Ричард Рохас, который занимается указанным расследованием, заявил, что партийная структура «Свободного Перу» использовалась для легализации незаконных активов и оплаты судебных издержек по процессам, в которых участвовал председатель. По словам правоохранителя, премьер-министр страны координировал предполагаемые преступления и лично участвовал в финансовых махинациях.

23 июля стало известно, что в Сальвадоре прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента Санчеса Серена и девяти высокопоставленных чиновников предыдущих администраций, которые обвиняются в хищении и отмывании денег. Генеральный прокурор заявил, что коррупция связана с государственными фондами, средства которых использовались для выплат сообщникам президента.