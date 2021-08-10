Саакашвили заявил о вымогательстве взяток при выполнении закона об украинизации

Глава Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили заявил, что выполнение закона об украинизации привело к коррупции. Об этом сообщает «Страна.ua».

Речь идет о требовании для чиновников получать сертификат о знании украинского языка, соответствующая норма вступила в силу в середине июля. По словам Саакашвили, это стало очередной «кормушкой», способом «монетизировать патриотизм» и спровоцировало массовое штабное вымогательство взяток.

Вместо сдачи экзамена можно купить сертификат за 200-2000 долларов в зависимости от срочности и «аппетитов чиновников», утверждает Саакашвили. До конца года экзамен должны сдать 100 тысяч чиновников, а штат Национальной комиссии по стандартам украинского языка составляет 27 человек, пояснил он. Чтобы оценить каждого желающего, потребуются «десятилетия», но можно решить вопрос за «небольшое вознаграждение»,.

«Зачем вообще, скажите, пожалуйста, нужна какая-то комиссия по проверке знания языка, если в стране есть система образования, которая выдает дипломы с подтверждением владения языком! Или таким образом государство признает, что вся система образования не работает и все дипломы недействительны?!» — возмутился Саакашвили.

Комиссия по стандартам украинского языка заявила, что обратилась в правоохранительные органы.

За первые две недели экзамены на знание украинского языка смогли сдать более 2,8 тысячи человек. Почти половина из них до сих пор не получили сертификаты, пишет издание.