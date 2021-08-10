В Минске пропали австрийские журналисты

Двое австрийских журналистов пропали в Минске после того, как их задержали неизвестные в гражданской одежде. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

По данным портала, инцидент произошел накануне, 9 августа, на площади Независимости в центре Минска. Оператор и корреспондент одного из австрийских телеканалов, название которого не уточняется, брали интервью у прохожих, когда к ним подошли незнакомцы и силой отвели в серый Ford Transit, а затем пересадили в синий автобус МАЗ.

С этого момента о местоположении журналистов ничего не известно. Посольство Австрии в республике пока не подтвердило сообщение правозащитников.

В начале июля КГБ Белоруссии сообщил о начале широкомасштабной операции по зачистке «радикально настроенных лиц» в республике. Ее основной целью стали администраторы протестных Telegram-каналов или «деструктивных чатов». В это же время в стране были арестованы десятки журналистов и правозащитников, часть из них стали фигурантами уголовных дел.

Под разбирательство попали более 50 интернет-ресурсов и газет, в том числе иностранных, а также около десятка общественных объединений. Несколько изданий и телеканалов были внесены в списки экстремистских и заблокированы. Десятки журналистов оказались в тюрьмах или СИЗО из-за профессиональной деятельности.