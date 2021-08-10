Раскрыта разница в стоимости самостоятельного отдыха в Египте и по путевке — поездка через туроператора оказалась дешевле. Своими выводами поделились эксперты издания «Аргументы и факты».

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Стамбуле в период с 20 по 27 сентября обойдутся примерно в 26 тысяч рублей. Цены на прямые перелеты на египетские курорты начинаются от 48 тысяч рублей без багажа.

Стоимость проживания в отеле категории четыре звезды в Хургаде по системе «все включено» составит 31,4 тысячи рублей за двоих, в категории пять звезд — 37 тысяч. В Шарм-эль-Шейхе размещение в четырехзвездочной гостинице будет стоить 25 тысяч рублей, в пятизвездочной — от 31 тысячи рублей на тех же условиях.

Также специалисты подсчитали дополнительные затраты: необходимо предусмотреть 1,5 тысячи рублей на трансфер и две тысячи на страховку на одного человека. Таким образом, самостоятельное путешествие в Хургаду на двоих обойдется в 131 тысячу рублей, а в Шарм-эль-Шейх — 123 тысячи.

При этом эксперты отмечают, что нижняя планка недельного тура в четырехзвездочный отель начинается от 82,5 тысячи рублей на двоих в Хургаду и от 47 тысяч в Шарм-эль-Шейх. В путевку включен прямой перелет чартерным рейсом, стандартная медицинская страховка, трансфер и питание по системе «все включено». Тур в пятизвездочную гостиницу Шарм-эль-Шейха можно купить за 89 тысяч рублей.

9 августа первый самолет с российскими туристами приземлился в Хургаде после восстановления прямого авиасообщения между Россий и египетскими курортами. Рейс из Москвы выполняла авиакомпания EgyptAir.