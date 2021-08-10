Новый дизайн кроссовок Adidas с человеческим лицом вызвал споры в сети

Музыкант, комик и телеведущий Кервин Фрост (Kerwin Frost) представил собственный дизайн обуви и вызвал волну обсуждений в соцсетях. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

26-летний американец опубликовал фото, на котором показал подписчикам результат коллаборации со спортивным брендом Adidas. На размещенном кадре запечатлены белые высокие кроссовки с тремя синими полосками — отличительным принтом марки. Дизайн изделия имитирует лицо человека.

Отмечается, что носок кроссовки украшен человеческим ртом, а на шнуровке расположены глаза и нос. Кроме того, к обуви прикреплены длинные светлые волосы. «Мое новое дело», — подписал пост Фрост, который набрал 22 тысячи лайков.

Необычная модель стала предметом споров среди поклонников музыканта, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. Некоторые фанаты не оценили задумку дизайнера. «Меня пугает эта обувь», «Ты совсем сошел с ума», «Ты правда думаешь, что кто-то будет носить это?», «Над Adidas надругались», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети восхитились новой коллаборацией. «Это выглядит потрясающе!», «Вау, как необычно», «Хочу такие кроссовки только ради этих волос», «Я в шоке, как ты додумался до такого? Гениально», «Очень красиво», — писали поклонники.

В июне Nike подняли на смех в сети за перепутанные буквы в надписи на новых кроссовках. Речь идет о стилизованной модели Air Force 1 Lows, которую посвятили богине победы из греческой мифологии Нике (Nike). На пятку обуви нанесены греческие буквы, которые должны читаться как «Нике». Одна из пользовательниц Twitter обратила внимание на ошибку в написании слова: по правилам языка оно произносится как «пикс».