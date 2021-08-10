Россиянин отправился путешествовать по стране в вагоне с углем и попался полиции

Россиянин отправился путешествовать по стране в грузовом вагоне поезда с углем и попался полиции. Об этом сообщают «Вести Приморья» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По информации телеканала, мужчина был обнаружен на станции Губерово Приморского края в грузовом поезде в вагоне с углем. Нарушителем оказался житель Хабаровска, решивший таким образом добраться из Владивостока домой. Сообщается, что в пути нелегальный пассажир провел около суток.

Для высадки гражданина из поезда сотрудники станции были вынуждены временно отключить контактную сеть высокого напряжения, под которой хабаровчанин находился в вагоне.

Позже сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя и провели с ним разъяснительную беседу об опасности подобного поведения на объектах транспортной инфраструктуры. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница авиакомпании обманом проникла в самолет, следовавший из США в Мексику, и была арестована. Пассажирка, когда-то работавшая в Piedmont Airlines, предъявила фальшивый билет, прошла паспортный контроль и оказалась на борту. Аферистке предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию аэропорта.

