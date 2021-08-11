Воспоминания Кончаловского о родственниках-«буржуях» возмутили россиян

Российский режиссер Андрей Кончаловский опубликовал пост с воспоминаниями о родственниках-«буржуях», чем возмутил пользователей сети. Соответствующие комментарии появились под постом режиссера в Facebook.

«Снимая и "Сибириаду", и "Дворянское гнездо", и "Дядю Ваню", я наполнял эти фильмы запахом моих дедушки и бабушки – они рано завтракали, пили кофе; к кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, еще тех, сталинских времен», — написал Кончаловский в заметке о своих дедушке и бабушке — Петре Кончаловском и Ольге Суриковой.

Пользователи раскритиковали пост режиссера за подчеркнутое социальное неравенство между его семьей и семьями его соотечественников среднего класса. «Кто рокфор, а кто отвар из крапивы. Страна разных возможностей», «А моя бабка из Харьковской области помнила во время голодомора, как соседка ела своего ребенка», «Буржуи. Булки они с сыром ели и кофе запивали», — написали подписчики режиссера.

Ранее Кончаловский отказался от номинации своей ленты «Дорогие товарищи!» на кинопремию «Белый слон» из-за присуждения одной из наград Алексею Навальному. «Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе», — заявил режиссер.