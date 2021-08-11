Российский полицейский спас жизнь пассажирке самолета и попал на видео

Российский полицейский спас жизнь 72-летней жительнице Хабаровского края и попал на видео. Об этом сообщает информационный портал «МВД МЕДИА».

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудник линейного отдела полиции в аэропорту Самары, младший сержант Олег Бондарь, увидел женщину, которая потеряла сознание. Поняв, что она не подает признаков жизни, он немедленно сообщил о происшествии в медицинскую службу аэровокзала и вызвал старшего смены.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов вместе с добровольцем из числа пассажиров самолета провели женщине сердечно-легочную реанимацию. Вскоре у нее восстановилось сердцебиение и дыхание. Как только состояние пенсионерки стабилизировалось, ее госпитализировали.

Позже было установлено, что хабаровчанка пережила клиническую смерть. Женщина прошла курс терапии в больнице, на данный момент она выписана и находится дома.

Ранее сообщалось, что врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов спас от смерти девочку на борту самолета, летевшего над Атлантическим океаном. У ребенка случился анафилактический шок. Медик внутривенно ввел необходимые лекарства, которые принес экипаж, и через 15 минут ребенку стало лучше.