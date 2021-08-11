Дорожники хитростью спасли стоявшую на краю моста москвичку и попали на видео

В Москве дорожные рабочие хитростью спасли девушку, которая стояла за ограждением моста. Инцидент произошел на Большом Устьинском мосту и попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Уточняется, что дорожники укладывали асфальт недалеко от места происшествия. На кадрах видно, что один из мужчин незаметно к ней подкрался, начал разговаривать и, выбрав момент, перетащил москвичку на тротуар. После он отвел ее подальше от края моста.

По данным канала, позднее коммунальщики вызвали полицию.

Ранее в частном доме в Подмосковье 17-летняя студентка умерла во время вечеринки по случаю своего дня рождения. По словам ее родителей, она стеснялась, что болеет сахарным диабетом, поэтому не взяла с собой на празднование инсулин. Когда на второй день вечеринки ей стало плохо, гости уложили девушку спать. Позже россиянку нашли мертвой.