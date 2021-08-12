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Названы провалившие программу льготной ипотеки регионы

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Якутия и Амурская область стали аутсайдерами по продажам новостроек среди регионов России

Перечислены 12 регионов, в которых программа льготной ипотеки провалилась и не помогла увеличить продажи жилья на первичном рынке. Общее количество сделок по стране с прошлого года выросло и достигло 420 тысяч, сообщили аналитики сервиса по поиску недвижимости ЦИАН. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, основанным на статистике Росреестра, за первое полугодие 2021 года количество договоров долевого участия (ДДУ) выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в 1,5 раза. С января по июнь спрос на новостройки опустился ниже прошлогоднего в 12 регионах. Аутсайдерами по продажам нового жилья названы Якутия, Амурская, Архангельская, Вологодская, Астраханская, Владимирская области, республики Карелия, Алтай, Марий Эл, Бурятия, Красноярский и Забайкальский края. Программа льготного ипотечного кредитования не нарастила продажи девелоперов в перечисленных регионах, подмечают аналитики. Максимальное сокращение спроса на новостройки зафиксировано в Бурятии (на 29,3 процента), Амурской области (на 24 процента) и в Якутии — на 22 процента.

Еще в шести субъектах страны со второго полугодия 2019 года по первое полугодие 2021-го не было ни одной сделки с новым жильем. В число регионов с нулевым показателем сделок на первичном рынке оказались Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская, Мурманская область, Чукотский автономный округ, Республика Тыва. Все шесть регионов отличаются низкими объемами ввода жилья девелоперами и популярностью индивидуального жилищного строительства.

В топ-10 лидеров по количеству сделок с новостройками с начала 2021 года попали Томская область (увеличение в два раза), Дагестан (в 4,3 раза), Кабардино-Балкария и Ингушетия (в четыре раза), Курганская область (в 3,5 раза), Рязанская область (в 3,2 раза), Самарская и Кемеровская области (в 2,5 раза), Московская область (в 2,3 раза), Пензенская область (в 2,2 раза). Лидером по числу договоров долевого участия за первое полугодие текущего года является Москва (68,3 тысячи), добавили аналитики ЦИАН. На втором месте Московская область (60,6 тысячи), Санкт-Петербург (37,8 тысячи).

Ранее Центробанк заявил о признаках перегрева жилищного рынка в России. Темпы ввода новостроек растут, особенно в Москве (на 24 процента) и в Санкт-Петербурге (на 26 процентов), при этом цены на недвижимость становятся все выше, а доступность ипотеки сокращается из-за ужесточения условий программы льготного кредитования.

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