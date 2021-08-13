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50-летняя журналистка омолодилась за сотни тысяч рублей и показала результат

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Кадр: @theogbeautyboss

Журналистка и бьюти-эксперт потратила сотни тысяч рублей на различные процедуры по омоложению внешности и показала результат. Соответствующий материал публикует The Sun.

50-летняя Ингеборг ван Лотринген (Ingeborg van Lotringen) призналась, что в общей сложности все вмешательства обошлись ей в 6,6 тысячи фунтов стерлингов (670 тысяч рублей). Одной из самых дорогих процедур стала инвазивная биоревитализация —восстановление естественного уровня коллагена. Ее стоимость начинается от 450 фунтов стерлингов (45,3 тысячи рублей).

По словам героини материала, во время восстановления после биоревитализации на коже появляются небольшие шишки, которые в течение нескольких дней рассасываются, так как вещество равномерно распределяется под кожей, делая ее гладкой и сияющей.

Помимо этого, Лотринген испытала на себе криолиполиз для коррекции фигуры — неинвазивный метод воздействия низкими температурами на подкожно-жировую клетчатку с целью разрушения жирового слоя. «Эта процедура превратила мои ноги в красно-синие замороженные стейки. Спустя несколько часов на них остались синяки и ощущение легкого ушиба, но через три месяца мои бедра уменьшились на 40 процентов», — подчеркнула она.

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Журналистка предупредила, что процедура подтяжки лица с помощью нитей не подойдет обладательницам тонкой кожи. Она пояснила, что этот метод омоложения подразумевает внедрение в ткани до 40 ультратонких проволок для стимуляции выработки коллагена. Лотринген продемонстрировала, что нити были видны под ее кожей и не принесли видимых результатов.

Вдобавок эксперт порекомендовала отказаться от химического пилинга области вокруг глаз и губ. Во время процедуры косметолог наносит на кожу несколько слоев геля с кислотами, который провоцирует микротравмы. Женщина заверила, что после сеанса у нее остались химические ожоги.

В июле популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин. По мнению Надежды Lertulo, которая по совместительству работает строителем, морщины на лице отражают характер человека и его жизненный путь. «Конечно, можно пойти к хирургу или что-то вкалывать в себя. Но я считаю, что не стоит влезать в материю, которая была свыше назначена. Или надо делать это очень аккуратно, без грубого физического воздействия», — пояснила Lertulo.

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