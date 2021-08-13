Один из самых знаменитых пляжей мира снова откроют для туристов

Пляж Навагио на греческом острове Закинф может открыться для туристов в 2022 году

Греческий пляж Навагио, который считается одним из самых знаменитых в мире, откроется для туристов в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, власти Греции разработали закон, предусматривающий создание Агентства по управлению и эксплуатации кораблекрушения острова Закинфа, на котором располагается пляж Навагио. Организация займется восстановлением и защитой знаменитого побережья, а также старого судна контрабандистов, которое считается главной туристической достопримечательностью места.

Главными приоритетами ставятся сохранение идентичности и уникальности этого места и объекта кораблекрушения, а также безопасность отдыха путешественников. Министерство туризма Греции рассчитывает, что если закон будет принят в этом году, туристы смогут посетить пляж Навагио уже в 2022 году.

Пляж Навагио входит в десятку самых известных пляжей мира, здесь стоит старый корабль контрабандистов «Панайотис», затонувший и выброшенный на берег более 40 лет назад. Доступ к туристическому месту возможен только по воде — побережье окружено отвесными скалами высотой от 45 до 225 метров.

Ранее в августе в Новороссийске очевидцы засняли мощный смерч, который вышел на берег в селе Широкая Балка и разрушил постройки на пляже. Вихрь сорвал с киоска крышу, а также унес катер и навесы.