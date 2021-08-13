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ВОЗ высказалась о необходимости обязательной вакцинации

Всемирная организация здравоохранения не выступает за введение обязательной вакцинации
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Фото: Shereen Talaat / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась о необходимости введения обязательной вакцинации. Ее официальный представитель Фадела Шаиб заявила, что организация не выступает за то, чтобы прививки носили обязательный характер. Ее цитирует ТАСС.

«Мы считаем, что гораздо лучше — работать над информационными кампаниями, над тем, чтобы сделать вакцины доступными для приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации первыми», — пояснила она.

Шаиб добавила, что препараты от коронавируса — это действительно один из инструментов, который позволит покончить с пандемией COVID-19. Однако даже это не должно быть причиной для принудительной вакцинации граждан.

6 августа официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что вакцинация не может быть обязательным условием для поездок за рубеж до тех пор, пока в мире нет равного доступа к препаратам от COVID-19. Тем не менее организация поддерживает введение цифровой сертификации вакцин. В настоящий момент ВОЗ работает над технологическими решениями в этой сфере.

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