Белоруса приговорили к «химии» за угрозы российскому журналисту

В Белоруссии Минский городской суд вынес приговор 48-летнему жителю белорусской столицы Святославу Лепешеву за угрозы в адрес корреспондента российского телеканала Russia Today (RT) Константина Придыбайло и разжигание национальной вражды в отношении русских. Об этом пишет правозащитный центр «Весна».

Сообщается, что минчанина приговорили к четырем годам «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме этого, ему придется выплатить потерпевшему 3000 белорусских рублей (более 88 тысяч рублей) в качестве компенсации морального ущерба. Их журналист пообещал направить в благотворительный фонд параспортсмена и провластного активиста Алексея Талая.

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Согласно материалам дела, 14 сентября Лепешев увидел одном из Telegram-каналов опубликованные личные данные Придыбайло и позвонил ему с угрозами. По словам осужденного, этим он рассчитывал лишь напугать корреспондента, поскольку считал, что журналист несет людям ложную информацию.

Кроме этого, Лепешева обвинили в неоднократных и агрессивных высказываниях в отношении русских на интернет-порталах «Обсуждай» и «Спрашивай». Их минчанин объяснил злостью из-за развода с женой, которая «поддерживала аннексию Крыма», а потому писал он «что первое приходило в голову». Лепешев добавил, что на самом деле относится к русским как к «родным», и подчеркнул, что сам имеет русские корни.

В сентябре 2020 года Константин Придыбайло обнаружил в сети призывы нападать на сотрудников RT в Белоруссии. Он опубликовал в своем Telegram-канале несколько скриншотов публикаций, в которых предлагается уничтожать транспорт журналистов, а им самим угрожают физической расправой.