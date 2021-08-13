В Хельсинки противники вакцинации попытались устроить беспорядки в школе

Правоохранительные органы задержали в столице Финляндии противников вакцинации от COVID-19, которые попытались устроить беспорядки в школе. Об этом сообщает полиция Хельсинки в Twitter.

Три ковид-диссидента, планировавших нарушить общественный порядок, собирались незаконно проникнуть в здание школы. Их действия привели к сбоям в образовательном процессе. По информации полицейских, злоумышленников арестовали. Их будут удерживать под стражей до закрытия образовательных учреждений.

Ранее агентство Reuters писало, что в Финляндии зарегистрировали новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. За один день вирус обнаружили у 1024 человек. На сегодняшний день в стране с населением 5,5 миллиона человек более 109 тысяч жителей инфицированы, 995 граждан умерли в результате осложнений болезни.

20 июля директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии Мика Салминен заявил о начале четвертой волны пандемии коронавируса в стране из-за распространения индийского штамма.