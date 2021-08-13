В США на учениях российского спецназа разглядели типичное явление авторитаризма

На ролике Минобороны России, опубликованном на YouTube, можно разглядеть типичное явление авторитаризма, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание обратило внимание на видео, где «военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне Термез в Сурхандарьинской области». «Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель», — сообщается в подписи к ролику.

В Popular Mechanics заметили, что в ходе учений спецназовцам приходится преодолевать охваченные огнем препятствия.

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«Сухопутные войска России обычно не тренируются с пылающими преградами, в отличие от других стран и транснациональных группировок. В западных странах — точно нет. Чем авторитарнее нация или группа, тем больше вероятность, что в их обучении будет огонь. Эта практика особенно распространена на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», — уверяет журнал.

Издание допускает, что «российский спецназ, отправленный в Узбекистан, вероятно, получил больше, чем ожидал, когда появился на этих военных учениях».

В августе обозреватель Джон Россомандо в своей статье для The National Interest написал, что США сейчас являются «бумажным тигром», каким была Франция до вторжения гитлеровской Германии. «Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны», — резюмировал он. По его словам, американские генералы и адмиралы до сих пор придерживаются тактики и стратегии прошлого века.