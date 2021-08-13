Сын президента Аргентины сменил имя и отказался от пола

Сын президента Аргентины Эстанислао не стал указывать пол в удостоверении личности

Сын президента Аргентины Эстанислао Фернандес получил национальное удостоверение личности без указания пола. Об этом свидетельствует сторис, опубликованное в Instagram-аккаунте молодого человека.

Вместо этого в соответствующей графе стоит знак «X», обозначающий небинарный или неопределенный пол. Помимо этого сын политика взял новое имя «Тани», сокращенное от Эстанислао. Как отмечает портал NOTICIAS, в июле прошлого года молодой человек заявил о том, что считает себя небинарным человеком.

21 июля президент страны Альберто Фернандес вручил три первые экземпляра документа, в которых не было указания пола. «Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать», — подчеркнул глава государства.