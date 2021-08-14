Пушков счел политику США по демократизации Ближнего и Среднего Востока провалом

Внешняя политика США по демократизации стран Ближнего и Среднего Востока, проводимая с начала XXI века, завершилась провалом, о чем свидетельствуют последние события в Афганистане. Об этом в субботу, 14 августа, в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу "демократизации" Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа — вот итог этого курса», — отметил политик.

Ранее 14 августа сообщалось, что сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле поручено начать уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств. Отмечается, что речь идет о вещах, «которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях».

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат. Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.