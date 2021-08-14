Иностранный путешественник назвал три главных качества русских людей

Чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк назвал три главных качества русских людей после трехлетнего путешествия по стране. Интервью с ним публикует издание Vikend Dnes.

Герой материала несколько лет жил в России, параллельно путешествуя по ее территории. По мнению туриста, русского человека тяжело понять из-за его непостоянности. «С русскими можно пить водку, есть шашлык и петь под гармонь, но серьезно сотрудничать с ними, за редким исключением, невозможно», — объяснил он.

Кроме того, Грабал-Крондяк заявил, что русские часто не выполняют обещания и не отвечают на полученные сообщения. Мужчина прозвал жителей страны «озлобленными и тщеславными людьми с манией величия». «Многие из этих милых, дружелюбных и веселых людей где-то глубоко внутри скрывают обиженную, закомплексованную, ксенофобскую и желчную натуру», — высказался турист.

Однако некоторые русские все же приятно удивили иностранного путешественника своим гостеприимством. По словам Грабал-Крондяка, во многих частях России он чувствовал себя как дома.

В августе чешский журналист Мирослав Ружичка посетил Камчатку и восхитился красотой региона. Журналист рассказал, что вначале он побывал в еще одном регионе России — на Байкале, после чего отправился в Петропавловск-Камчатский, где провел в общей сложности около трех недель.