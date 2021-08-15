Майк Тайсон показал видео с тренировок и восхитил чемпиона UFC

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон продемонстрировал видео с тренировок в социальных сетях. Ролик доступен в Instagram.

За два дня ролик посмотрели более 4 миллионов раз. Подписчики Тайсона высоко оценили скорость ударов 55-летнего ветерана. Среди тех, кто восхитился тренировками бывшего чемпиона мира — известные атлеты.

В частности, оценил ролик Исраэл Адесанья, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Обладатель пояса чемпиона организации в среднем весе оставил смайлики в форме петарды. Также ролик похвалил бывший чемпион UFC американец Генри Сехудо.

Многие подписчики посчитали, что Тайсон намекает на скорое возвращение в ринг. В ноябре 2020-го он провел выставочный поединок с другим экс-чемпионом мира Роем Джонсом-младшим. Схватка завершилась вничью.