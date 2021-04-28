Тайсон анонсировал бой с Ленноксом Льюисом

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон анонсировал бой с соотечественником Ленноксом Льюисом. Его слова приводит TMZ.

«Я намерен подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре», — сказал 54-летний Тайсон.

До этого потенциальным соперником Тайсона называли другого американского тяжеловеса Эвандера Холифилда. В конце марта появилась информация, что поединок, который должен был пройти 29 мая, не состоится, так как стороны не смогли договориться о гонорарах. Сообщалось, что Тайсон отказался от предложения в размере 25 миллионов долларов.

Тайсон уже встречался с Льюисом на ринге. В июне 2002 года Леннокс одержал победу нокаутом в восьмом раунде.

29 ноября 2020 года Тайсон вернулся в бокс спустя 15 лет. Бывший чемпион провел выставочный поединок с соотечественником Роем Джонсом-младшим. Бой завершился вничью. Оба спортсмена выразили готовность провести реванш.