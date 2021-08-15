Россия
 
Последние новости
В Совфеде заявили о риске «банальной резни» в Афганистане
В Москве установили скульптуру в виде огромного кома глины 
Сотни террористов освободились из тюрьмы под Кабулом и направились в столицу
Лукашенко нашел виновников развала СССР
Умер чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер
Сослуживец рассказал о погибшем при крушении Бе-200 летчике Кузнецове
В Москве задержали 12 киргизов за боксерские поединки в центре города
Жители Кабула массово покинули город после сообщений о захвате власти талибами
Россиянин поехал в США и рассказал об аферах переехавших туда соотечественников
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков заявил об «эрозии американской гегемонии»

Сенатор Пушков заявил об «эрозии американской гегемонии» в связи с ситуацией в Кабуле
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание экс-президента США Дональда Трампа о «провале» Джо Байдена по выводу войск из Афганистана и констатировал «эрозию американской гегемонии». Об этом в воскресенье, 15 августа, политик написал в своем Telegram-канале.

«Трамп обвиняет Байдена в провале в Афганистане. Но там провалились и Буш-младший, и Обама, и сам Трамп. Байден лишь окончательно оформил провал решением о полном выводе войск, завершив начатое и продолженное его предшественниками», —заявил Пушков.

По его мнению, речь идет не об ошибках отдельных президентов США, а о более глубоком и необратимом процессе. Политик назвал его «эрозией американской гегемонии».

Ранее Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что талибы потеряли уважение к Соединенным Штатам из-за того, что новая американская администрация не следовала плану предшественников. По словам политика, Байден сбежал из Афганистана, вместо того, чтобы следовать переданной ему стратегии, призванной защищать людей. Также он заявил, что это полный провал, некомпетентность и стратегическая непоследовательность нынешнего лидера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден пригрозил военным ответом талибам
Трамп обвинил Байдена в отсутствии уважения к Америке у талибов
В США назвали две трагические ошибки Байдена в Афганистане