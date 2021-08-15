Сенатор Пушков заявил об «эрозии американской гегемонии» в связи с ситуацией в Кабуле

Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание экс-президента США Дональда Трампа о «провале» Джо Байдена по выводу войск из Афганистана и констатировал «эрозию американской гегемонии». Об этом в воскресенье, 15 августа, политик написал в своем Telegram-канале.

«Трамп обвиняет Байдена в провале в Афганистане. Но там провалились и Буш-младший, и Обама, и сам Трамп. Байден лишь окончательно оформил провал решением о полном выводе войск, завершив начатое и продолженное его предшественниками», —заявил Пушков.

По его мнению, речь идет не об ошибках отдельных президентов США, а о более глубоком и необратимом процессе. Политик назвал его «эрозией американской гегемонии».

Ранее Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что талибы потеряли уважение к Соединенным Штатам из-за того, что новая американская администрация не следовала плану предшественников. По словам политика, Байден сбежал из Афганистана, вместо того, чтобы следовать переданной ему стратегии, призванной защищать людей. Также он заявил, что это полный провал, некомпетентность и стратегическая непоследовательность нынешнего лидера.